Tour de France 2024 : trois étapes azuréennes et une arrivée historique à Nice

Historique. Le Tour de France 2024 (29 juin au 21 juillet) se terminera à Nice ! Cela avait été annoncé et c'est aujourd'hui officialisé. Pour cause de JO à Paris cet été, le Tour ne finira pas cette année en apothéose sur les Champs Elysées. La présentation hier à Paris du parcours officiel de la grande boucle, en présence notamment de Christian Estrosi le président de la Métropole, l'a précisé : le rendez-vous final est donné place Masséna à Nice le 21 juillet 2024, à l’issue d’un dernier contre-la-montre individuel de 35,2 km entre Monaco et Nice. C’est la première fois depuis 1905 que le grand tour ne boucle pas sur la capitale.

Au total, ce sont les trois dernières étapes du Tour 2024 qui se joueront du 19 au 21 juillet sur la Côte d’Azur. La 19è étape partira d'Embrun, dans les Hautes-Alpes, le vendredi 19 juillet pour une arrivée dans la station de ski d'Isola 2000. Ce sera une étape de montagne difficile. Montagne encore pour la 20ème étape qui partira de Nice avec au programme 132 km en direction du Col de la Couillole, 4 cols à franchir et 4.400 mètres de dénivelé. Sportif. La dernière étape, la 21ème, sera le contre la montre individuel Monaco-Nice de 35,2 km pour une arrivée à Nice. Un événement.