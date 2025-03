Tour de France : Nice, tout en jaune, pour une journée historique

Nice l’attendait et s’était préparée depuis déjà quelques semaines. Car le moment sera historique. Marqué dans son histoire. Pour la première fois, le Tour de France se terminera à Nice. En raison des JO de Paris, l’arrivée se fera en effet sur la place Masséna et non sur les Champs Elysées comme pratiquement toujours. L’étape finale entre Monaco et Nice se terminera sur la Prom’ et au coeur de Nice. (Photo WTM : les tribunes en jaune de la place Masséna).

La ville en jaune, aux couleurs du Tour

Un peu partout, cette arrivée du Tour s’affiche dans la ville avec drapeaux, maillots, posters jaunes couleur de la grande boucle. Quelque 200.000 personnes sont ainsi attendues dimanche. Pour beaucoup de Niçois comme pour de nombreux touristes une occasion à saisir. Pour leur permettre d'y assister pleinement, des tribunes ont été montées sur la place Masséna, le parcours a été aménagé et tandis que, même les mythiques chaises bleues de la promenade des Anglais ont été mises aux couleurs et sont ainsi à l'unisson.

En marge de ces multiples aménagements pour faire corps avec le Tour de France, un coup de chapeau est à donner aussi aux techniciens d’Orange qui assurent la connectivité de cette compétition mythique et sa retransmission sur les chaînes de télé du monde. Car sans ces retransmissions en direct des images, il ne pourrait jamais atteindre une telle notoriété et un tel retentissement mondial.

L'arrivée Place Masséna : un défi de connectivité exceptionnel

Et le déplacement de l’arrivée traditionnelle sur les Champs Elysées traditionnels à celle, exceptionnelle sur la place Masséna, n’a pas manqué de poser un énorme défi à l’opérateur. C’est ce qu’a expliqué Henry Terreaux, directeur événementiel d'Orange en charge des grands projets, que nous avons pu avoir hier en visioconférence alors qu'il se trouvait à Barcelonette avec techniciens, camions et matériel pour connecter une étape.

Un vétéran Henry Terreaux. C'est son 27ème tour. Pourtant, Nice lui a posé des problèmes inédits. "C'est d'une réelle complexité" s'exclame-t-il. “A Paris, pour l'arrivée sur les Champs Elysées, nous étions sur 28 fibres à tirer. Ici nous sommes sur 144 fibres à partir des camions qui seront basées au MIN de Nice et d'une centaine supplémentaires dans le centre ville. Une véritable toile d'araignée à dresser pour alimenter le chronopole, les studios de télé de la place Masséna, les tribunes où sont les commentateurs, les cars des télévisions internationales installées sur le jardin Albert 1er. Un maillage de folie. Oui, à Nice, nous sommes vraiment dans l'exceptionnel”.

Tout ce travail a été mené avec les équipes nationales, une trentaine de personnes, qui suivent le tour du début à la fin, aidées par les équipes locales, d'une trentaine de personnes. Une performance qui servira également pour un autre défi auquel sera confronté très prochainement Orange : celui de la partie des JO à Nice avec une connectivité à assurer sur le stade Allianz Riviera qui accueillera du mercredi 24 au mercredi 31 juillet six rencontres de football des jeux. Un autre challenge, une autre histoire.

Photo DR : Henri Terreaux, directeur événementiel d'Orange en charge des grands projets.