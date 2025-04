Le Tour de France Simplification passe par les Alpes-Maritimes

Le Tour de France Simplification engagé par le gouvernement passe par Biot, Mougins et Grasse aujourd’hui, vendredi 4 avril, avec le déplacement dans les Alpes-Maritimes de Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes entreprises et de l’Economie sociale et solidaire. (Photo DR : Biot s'illustre tout particulièrement avec ses verriers, célèbres dans le monde entier).

La ministre commence sa visite azuréenne à Biot ce matin 9 heures par une rencontre avec Jean-Pierre Dermit, maire de Biot, et Eric Pauget, député des Alpes-Maritimes, puis avec les artisans du village. Elle s'intéresse aussi au projet de Maison du Verre dans le village de Biot, futur espace dédié à la création du verre dans le respect de la tradition et visitera la Verrerie de Biot, spécialisée dans le savoir-faire artisanal du verre soufflé. Elle s’entretiendra aussi avec Jean Leonetti, maire d’Antibes, président de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis

Dans l’après-midi, elle passera d’abord par Mougins et met au programme des échanges sur la Simplification avec des chefs d’entreprise. Puis, départ pour Grasse à InnovaGrasse, où elle rendra visite à l’association Initiatives Terre d’Azur (financement et d’accompagnement de création/reprise d’entreprises). A Grasse, il lui sera également présenté le projet Martelly qui a pour objet la revitalisation du centre historique de Grasse

Ce déplacement, indique le ministère, est l’occasion pour la ministre de prendre le pouls du terrain et d’échanger avec les acteurs du monde de l’entreprise sur les sujets d’actualité économique. Cette journée représente également une nouvelle étape de son Tour de France de la Simplification et intervient à un moment clé, alors que le Projet de loi de simplification de la vie économique sera débattu en hémicycle à l'Assemblée nationale dès le 8 avril prochain. La ministre met ainsi un accent particulier sur sa démarche de proximité et sur l’écoute des acteurs économiques locaux, en particulier ceux des petites structures et commerces de proximité situés en zones rurales ou dans les territoires périphériques.

Enfin, cette visite sera l’occasion d’annoncer les célébrations des 20 ans du label “Entreprise du patrimoine vivant” (EPV), un symbole de l'excellence artisanale française. La ministre ira à la rencontre de ces femmes et de ces hommes aux savoir-faire exceptionnels, qui, en plus de préserver notre patrimoine, participent activement à la vitalité économique de nos territoires.