Ancien directeur général de l'Office du tourisme et des congrès de Nice pendant quatorze ans, puis président de l'Office de tourisme du Pays de Grasse, Denis Zanon est décédé le 22 juillet à Nice.

Denis Zanon, qui fut durant quatorze ans directeur général de l'office du tourisme et des congrès de Nice, devenu métropolitain, est décédé mercredi 22 juillet à son domicile niçois, à l'âge de 64 ans, après avoir mené un long combat contre la maladie. Né à Avion, dans le Pas-de-Calais, il avait construit l'essentiel de sa carrière dans les Alpes avant de rejoindre la Côte d'Azur : responsable du service séminaires à Chamonix, créateur d'Annecy Congrès en Haute-Savoie, puis directeur de Ski France International avant de prendre la direction générale de Courchevel Tourisme. C'est fort de cette expertise du tourisme d'affaires et de montagne qu'il avait été recruté en 2008 pour succéder à Bernard Morel à la tête de l'office du tourisme et des congrès de Nice, dès l'élection de Christian Estrosi à la mairie. (Photo DR : Denis Zanon)

Pendant quatorze années, en lien étroit avec Rudy Salles, alors adjoint au Tourisme, Denis Zanon avait contribué à redonner à Nice une identité touristique affirmée, entre conquête du marché américain, présence sur les grands salons mondiaux et promotion de labels comme "Gay friendly" ou "Cuisine Nissarde". On lui doit notamment la relance du Carnaval de Nice, la création en 2015 de Lou Queernaval, premier carnaval gay de France, ainsi que l'exportation du Carnaval de Nice en Chine, à Xiamen puis à Ningbo. Il avait également piloté la transformation de l'office municipal en Office de tourisme métropolitain Nice Côte d'Azur en 2019, avant de quitter ses fonctions en 2022 dans un contexte de réorganisation des politiques touristiques de la Métropole.

En 2023, il avait rejoint le Pays de Grasse pour présider son office de tourisme et des congrès, avant de vice-présider, dès 2025, la société Pays de Grasse Tourisme. Le maire de Grasse, Jérôme Viaud, a salué "le souvenir d'un engagement sans faille, d'une élégance naturelle et d'une profonde générosité".