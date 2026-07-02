À l'approche du cœur de la saison estivale, tous les indicateurs de l'Observatoire du tourisme convergent vers un été prometteur pour la Côte d'Azur. Au 28 juin, l'hôtellerie urbaine littorale affiche des taux de réservation en progression de 3 points pour juillet et stables pour août par rapport à 2025, avec des premiers signaux également encourageants pour septembre, confirmant une haute saison qui continue de s'étendre dans le temps. Le marché des locations entre particuliers se maintient lui aussi à un bon niveau, avec des taux d'occupation stables sur juillet-août et des performances économiques en progression, tandis que les réservations aériennes internationales affichent une légère hausse pour juillet (+1 %), portée notamment par une forte dynamique en provenance d'Europe centrale et de l'Est (+29 %), d'Amérique du Nord (+12 %) et d'Océanie (+11 %). (Photo DR : un paysage balnéaire idyllique qui continue à séduire).

Ce bon départ s'appuie sur un mois de juin particulièrement solide, confirmé comme véritable temps fort de la saison grâce à un calendrier événementiel dense. Le Grand Prix de Monaco, organisé du 5 au 7 juin, a enregistré un taux d'occupation record de 91 % sur la période, avec des retombées jusqu'à Cannes où le RevPAR a bondi de plus de 50 %. Sur l'ensemble du mois, l'hôtellerie urbaine a atteint plus de 88 % de taux d'occupation, en progression de 2 points sur un an, avec un RevPAR en hausse de 15 %, confirmant le record de l'année précédente. Les locations saisonnières ont quant à elles affiché une occupation de 64 % sur les trois premières semaines de juin, avec des performances économiques à la hausse malgré un stock en constante augmentation, tandis que les résidences de tourisme devraient dépasser 77 % d'occupation.

Au-delà des chiffres du mois écoulé, plusieurs tendances de fond se dégagent pour expliquer cette dynamique. La Côte d'Azur consolide d'abord son statut de destination quatre saisons, moins dépendante du seul pic de juillet-août, avec un mois de juin durablement renforcé et une bonne performance hivernale de la montagne. La clientèle se fait également plus internationale : sur les 12,5 millions de visiteurs accueillis en 2025, les États-Unis sont devenus le premier marché étranger, une dynamique soutenue en 2026 par une offre aérienne élargie à 130 destinations et 47 pays au départ de Nice. Enfin, le décalage cette année entre le Festival de Cannes et le Grand Prix de Monaco a été perçu comme une opportunité plutôt qu'une contrainte, permettant d'étaler deux pics d'activité successifs et de prolonger l'exposition médiatique et commerciale du territoire, plutôt que de concentrer deux événements majeurs sur une même séquence.

Ce tableau globalement très favorable comporte toutefois quelques points de vigilance. Les locations meublées affichent une dynamique plus modérée, avec un taux d'occupation de 45 % en recul de deux points en début de saison, traduisant peut-être un réajustement après plusieurs années de forte tension sur ce segment. Un contexte géopolitique international incertain, notamment au Proche et au Moyen-Orient, avait par ailleurs pesé un temps sur les prévisions de réservations aériennes au printemps, même si la région indiquait fin avril n'observer encore aucun impact concret sur l'activité touristique. Sauf choc géopolitique ou aérien majeur, le scénario le plus probable reste donc celui d'un été solide, porté par la clientèle européenne et la montée en puissance de la clientèle nord-américaine, confirmant la mutation de la Côte d'Azur vers une destination plus durable, plus internationale et moins dépendante de ses seuls pics saisonniers.