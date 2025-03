Tourisme : Cannes se renouvelle et accélère

Réouverture du Palm Beach avec de nouvelles marques de référence en matière de restauration, nouveaux hôtels et plages privées (MOB Hôtel, Edgar Suites, Lucia, Copal Beach…) et un 7ème hôtel 5* avec le “Belle Plage” : Cannes s’est renouvelée en 2024 et a poursuivi sa montée en gamme. La ville du Festival qui avait été singulièrement touchée par la crise Covid aura d’ailleurs connu une année 2024 qu’elle qualifie d’exceptionnelle. (Photo DR : le succès des Plages Electroniques à Cannes).

Le millésime a été marquée par une fréquentation et des retombées économiques en hausse. L’occupation des hôtels notamment a augmenté de 4% de mai à septembre par rapport à 2023, tous les événements ont enregistré une fréquentation en hausse et de nouvelles actions se sont ajoutées au programme annuel avec 75 événements professionnels recevant 350.000 participants sur 340 jours d’activité. D’autre part, 81 spectacles ont été programmés par le Palais des Festivals, sans compter les 3 jours de Plages Electroniques et les 8 Bals des Fous. Une vitalité et un dynamisme qui ont valu à Cannes d’être reconnue pour la troisième année consécutive “Meilleure Destination au Monde pour les Festivals et Événements” aux World Travel Awards 2024.

2025 devrait suivre cette trajectoire. Pour capitaliser sur cette reconnaissance, le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes a préparé un plan d’action ambitieux qui s’articule autour des plusieurs axes forts. Le premier : les salons professionnels avec 9 nouveaux événements signés pour 2025 :

Congrès de Médecine Générale , les 30 et 31 mai ;

, les 30 et 31 mai ; Longevity , du 23 au 25 juin ;

, du 23 au 25 juin ; ETHCC8 - Ethereum Community Conference , du 30 juin au 3 juillet (l’événement blockchain majeur !) ;

, du 30 juin au 3 juillet (l’événement blockchain majeur !) ; ETH Global, du 4 au 6 juillet ;

Global, du 4 au 6 juillet ; 35ème IFSCC Congress , du 15 au 18 septembre ;

, du 15 au 18 septembre ; IGTM – International Golf Travel Market , du 20 au 23 octobre ;

, du 20 au 23 octobre ; Reply, du 13 au 15 novembre ;

du 13 au 15 novembre ; ERTC – European Refining Technology Conference , du 18 au 20 novembre ;

, du 18 au 20 novembre ; 17ème Congrès Français de Psychiatrie, du 10 au 17 décembre.

Les organisateurs d’événements majeurs d’autre part ont renouvelé des contrats : RX avec 5 ans supplémentaires (MIPIM, MIPCOM, MAPIC, WAICF, Cannes Yachting) ; ILTM (International Luxury Market), 5 ans de plus ; Cannes Lions, 2 ans de plus..

Second axe : la programmation culturelle qui a su se renouveler et se diversifier avec un total de 39 représentations, danse, musique, théâtre. Au programme, une nouveauté à noter avec un week-end humour les 3, 5 et 6 avril 2025. Quant à l’année culturelle, elle sera marquée par le MIDEM 25 du 29 au 31 janvier 2025, en coréalisation avec Live Nation et une programmation LIVE détonante : IAM et l’Orchestre National de Cannes, Mika, La Femme et Irène Drésel, Yodelice, Ko Ko Mo… Suivent le Festival International des Jeux, 1ère manifestation ludique du marché francophone, du 28 février au 2 mars 2025 avec une ouverture dès le 26 février pour les professionnels (85.000 entrées en 2024 avec 5.000 professionnels, 400 journalistes et influenceurs). Autre manifestation phare, le Festival de Danse Cannes - Côte d’Azur France se déroulera du 22 novembre au 7 décembre 2025 suivant une programmation révélée en avril.