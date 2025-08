Tourisme : Linkeus sauvé, mais désormais fondu dans le CRT régional

C’est pour éviter la liquidation que Linkeus, le convention bureau de la Région Sud, a fusionné avec le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRT). Face à “la réalité de contrainte financière sans précédent de la dépense publique” est-il expliqué, et pour continuer ses actions en faveur du tourisme événementiel, il a été décidé de fondre dans le CRT cette filière tourisme d’affaires (250 membres). (Photo DR : l'activité MICE avec les congrès, salons, conventions est une des composantes essentielles du tourisme régional.)

Une filière événementielle qui pèse 3 milliards d'euros

Lancé en 2008 sous le nom de Provence Côte d’Azur Events, il s’agissait alors d’un "convention bureau" classique chargé de mieux commercialiser l'offre de la Région sur le marché du tourisme d'affaires, le MICE (salons, congrès, incentives et autres activités événementielles). Mais au fil du temps, il a pris de l’ampleur. Au-delà de sa mission de commercialisation, prospection et promotion de l’offre événementielle, sous le nom de Linkeus il s’est chargé d’une seconde mission tout autant essentielle : l’accompagnement des professionnels et le développement d’offres de services innovants et a ouvert une branche Linkeus formation, incubation, accélération.

Cette fusion devrait permettre de réaliser des économies d’échelle, et de préserver la totalité des plans d’actions proposés aux professionnels de l’événementiel, filière qui représente 3 des 21 milliards d’euros de retombées économiques du tourisme en région Sud. Depuis le début 2025, les équipes de Linkeus et du CRT ont avancé avec leurs gouvernances pour trouver la meilleure solution pour pérenniser l’activité de promotion et de formation pour le secteur du tourisme d’affaires.

La liquidation évitée et le travail des acteurs du MICE sauvegardé

L’option de travailler sur une fusion par absorption sans liquidation de Linkeus par le CRT a été validée par le CA de Linkeus du 20 mars et par le CA du CRT du 28 avril. La fusion a été définitivement actée début juillet lors des conseils d’administration et des assemblées générales extraordinaires du CRT et de Linkeus.

Cette option a permis en premier lieu d’éviter une liquidation de Linkeus et de sauvegarder le travail des acteurs de l’activité MICE de la région. Elle a également sécurisé un budget pour poursuivre 100% des actions souhaitées par les membres et de sanctuariser les actions dédiées au MICE dans un budget annexe du CRT. D’autre part, 100% des administrateurs de Linkeus sont intégrés dans la gouvernance du CRT au sein d’un collège dédié à Linkeus au sein du CRT, ainsi que 100% des salariés de Linkeus au moment de la fusion.

“En capitalisant sur les dispositifs innovants que nous avons lancés — comme le programme européen BEFuture ou notre engagement pour la norme ISO 20121 — cette nouvelle étape nous permet de viser plus haut et plus loin pour un tourisme d’affaires durable, compétitif et ancré dans les territoires” ont estimé les deux co-Présidents de Linkeus. Fabrice Lavergne et Maxime Tissot deviennent co-Vice Présidents du CRT et assurent que “le maintien d’un collège MICE autonome, avec une représentation claire dans les instances du CRT, garantit la prise en compte des spécificités de notre filière et de ses attentes opérationnelles”.