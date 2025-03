Tourisme : une nouvelle année américaine pour la Côte d’Azur

L’année touristique azuréenne avait été américaine en 2024. Elle devrait l’être encore plus en 2025 comme le laisse présager la mission d’une semaine aux Etats-Unis et au Canada organisée en début de mois par Côte d’Azur France Tourisme. Emmenée par sa présidente Alexandra Borchio Fontimp et sa directrice générale Claire Behar, elle est passée par Washington DC, qui sera bientôt reliée avec Nice. Comme cela avait été annoncé en octobre, un nouveau vol direct entre Nice et Washington sera assuré dès mai 2025 par United Airlines. (Photo DR : la délégation de Côte d’Azur France à Washington).

Six liaisons directes quotidiennes avec les US par quatre compagnies

Au total, entre mai et octobre, l’aéroport Nice Côte d’Azur sera désormais connecté aux Etats-Unis par 6 liaisons directes quotidiennes et quatre compagnies : les trois liaisons avec New-York de Delta, United Airlines et La Compagnie, un Nice-Atlanta, un Nice-Philadelphie et le nouveau Nice-Washington. Air France sera aussi de la partie, mais le temps des grands événements de la Côte. En mai 2025, la compagnie nationale a annoncé récemment qu'elle opérera des vols directs entre Los Angeles et Nice pour le Festival de Cannes et le Grand Prix de Monaco. En juin, quatre vols supplémentaires relieront New York et Nice à l’occasion du Festival Cannes Lions.

Pour la Côte d’Azur, la clientèle étrangère reste essentielle. Et le grand retour des Américains, après la période Covid, a été apprécié. Les touristes étrangers, en 2024, représentaient 54% des visiteurs présents sur la Côte d’Azur. Parmi eux, la clientèle nord-américaine arrive toujours dans le Top 5 des nationalités les plus représentées et se positionne comme un marché essentiel, notamment grâce à un fort pouvoir d’achat et à une dépense moyenne par jour d’environ 170€ (contre 75€/jour pour un touriste français par exemple).

La réactivation du marché asiatique Corée du Sud et Japon

Outre le marché nord-américain, Côte d’Azur France Tourisme vise également la réactivation du marché asiatique pour 2025. Mais pour l'instant, ce n'est pas la Chine pour laquelle de grands espoirs avaient été mis avant Covid, qui est dans l'objectif. Une mission fédérée BtoB et presse sera organisée en juin 2025 en Corée du Sud et au Japon, en partenariat avec Atout France, avec des étapes à Séoul, Tokyo et un temps fort à Osaka, qui accueille cette année l’Exposition Universelle. Une opération spécifique #CotedAzurFrance sera menée à cette occasion.

La Corée du Sud représente un petit marché complémentaire pour le tourisme azuréen, mais d’un niveau qualitatif élevé et avec des perspectives de croissance du fait de son dynamisme économique. Les touristes coréens présents sur la Côte d’Azur sont parmi les plus jeunes et figurent dans le top 10 des clientèles les plus dépensières (environ 110€/jour), avec une part importante réalisée en shopping. D’ici 2030, l’objectif est fixé à 60.000 séjours coréens, répartis sur l’ensemble de l’année.

Quant aux visiteurs japonais, 30% de leur fréquentation bénéficie à la saison hivernale et leurs dépenses moyennes s’élèvent à 150€/jour. Le potentiel du marché pourrait atteindre pour la Côte d’Azur les 60.000 séjours autour de 2026-27, soit autour de 1% des étrangers présents sur la Côte d’Azur, puis 80.000 séjours annuels à l’horizon 2030.