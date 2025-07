Tourisme : une saison estivale 2025 qui promet sur la Côte

Une saison estivale prometteuse s'ouvre : c’est en tout cas l’avis de Côte d’Azur France Tourisme qui a présenté lundi les premières tendances de l’été 2025 à l’issue de son assemblée générale à Nice dans les locaux du Département. De bonnes perspectives qui, pour elle, viennent valider la stratégie mise en oeuvre : faire de la Côte d’Azur une destination attractive toute l’année, structurée autour de clientèles diversifiées et d’une offre touristique à forte valeur ajoutée. (Photo DR).

Le premier semestre 2025 a ouvert le ban. Il a été marqué par quelques événements forts à l’image du sommet de l’UNOC de juin. Sur l’hôtellerie du littoral, la belle dynamique enclenchée au printemps se confirme pour l’été :

+3 points de réservations enregistrées pour juillet-août (par rapport à 2024).

+2 points pour les moyen et haut pays, reflet d’un engouement croissant pour des séjours nature hors des sentiers battus.

Les réservations de locations entre particuliers sont stables (-1 point par rapport à 2024) mais cette stabilité masque une hausse de +11 % de l’offre, ce qui traduit une demande croissante et dynamique.

Sur l’année 2024, 54% des touristes de la Côte d’Azur étaient étrangers. Une tendance de fond qui, là aussi se confirme. Les arrivées aériennes de visiteurs étrangers poursuivent une dynamique printanière déjà soutenue, elles ont progressé de +7.5% en mai-juin par rapport à 2024 et cette tendance s’amplifie pour juillet-août avec une progression de +11 % sur les vols internationaux. Certains marchés sont en plein essor comme l’Asie du Nord-Est (Corée du Sud, Japon, nord-est de la Chine) avec +38 %, l’Océanie (+18 %), l’Europe de l’Ouest (+10 %), l’Amérique du Nord (+9 %), et l’Europe du Sud (+9 %).

La dépense moyenne par jour dépasse désormais 120€/jour, tirée vers le haut par une clientèle internationale très contributive à l’économie locale. En comparaison, un touriste français dépense en moyenne 75€/jour.

Pour maintenir cette dynamique et consolider les marchés prioritaires Côte d’Azur France va mener des actions de fond pour la suite de l’année :

Une mission en Chine à Xiamen et Hong Kong avec Atout France.

Deux opérations presse phares : “La Côte d’Azur s’invite à Paris” et “à Milan”.

Salons et workshops autour de l’outdoor et des activités sportives à Stuttgart et Fréjus.

Accueils de tour-opérateurs internationaux (Canada, Japon, UK, Irlande).

Visibilité à New York lors de Bastille Day sur Madison Avenue, via le partenariat avec French Winks.

Des actions qui seront menées suivant le même axe stratégique : soutenir un tourisme équilibré, créateur de valeur et d’expériences uniques, sortir du “tout-été” en jouant les quatre saisons, casser les stéréotypes du “bling-bling”, valoriser la nature, la culture, le sport, les savoir-faire locaux. Ce que résume la présidente de Côte d’Azur France Tourisme Alexandra Borchio Fontimp. “La Côte d’Azur ne se limite pas à l’été ni au littoral : elle se vit et se découvre toute l’année au rythme des festivals, des grands événements, de la nature, du bien-être, de la culture et du sport.”