La Tournée du Climat et de la Biodiversité fait étape à Nice

Lancée à l’automne 2023, la Tournée du Climat et de la Biodiversité a déjà accueilli 37 400 visiteurs en 41 étapes. Cette exposition itinérante, conçue en partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle, propose une rencontre directe entre le public et des scientifiques issus de laboratoires de recherche, d’universités et d’établissements nationaux. Après un été particulièrement éprouvant pour le climat et la biodiversité, elle offre à chacun l’occasion de poser ses questions et d’accéder à une information fiable, pour distinguer les faits des idées reçues. Son programme d’automne compte six étapes, de Paris, lors des Journées du patrimoine à la Banque de France, nouveau mécène du projet, jusqu’à Rouen, en passant par Le Havre, Orsay et Valenciennes.

À Nice, l’exposition s’installe du 3 novembre au 18 décembre à la Maison de l’Environnement, en format léger. Ce lieu de référence de la sensibilisation à l’environnement accueillera la Tournée pour une étape longue, ponctuée de temps d’échange avec les scolaires et le grand public. Le parcours se déroule en trois temps : les mécanismes du climat et de l’évolution de la biodiversité, le rôle des activités humaines et leurs conséquences, puis les solutions, de l’échelle collective à l’individu et de la planète au territoire local. Le 5 novembre, des chercheurs seront présents pour une journée de médiation et adapteront leur discours à tous les publics, des enfants dès le CM1 aux enseignants, aux associations et aux élus.