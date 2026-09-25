Les 2 et 3 octobre, deux petites maisons mobiles en bois s'installeront cours Honoré Cresp, à Grasse. Imaginée par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) dans le cadre du plan gouvernemental "Électrifions la France !", la Tournée France Rénov' en est à sa troisième édition et fait à Grasse sa 10e étape de l'année. Les visiteurs y découvriront une exposition ludique sur les bénéfices de la rénovation, les travaux à engager, comme l'installation d'une pompe à chaleur, et les aides de l'État telles que MaPrimeRénov' et MaPrimeAdapt'. Des conseillers France Rénov' délivreront sur place des conseils neutres, gratuits et indépendants, qu'il s'agisse de propriétaires occupants ou bailleurs, de copropriétés ou de maisons individuelles. Ces conseils doivent aussi aider les ménages à se prémunir contre la fraude. Stands, visites, animations et interventions thématiques rythmeront les deux journées.

Pour la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse, l'événement s'inscrit dans le Pacte territorial signé début 2025 avec l'Anah et la Région Sud, qui a donné naissance au service public "Pays de Grasse Rénov'". Ce guichet unique accompagne les habitants tout au long de leur projet de rénovation. En 2025, il a soutenu plus d'une centaine de projets, générant plus de 5 millions d'euros d'investissement dans l'économie locale.