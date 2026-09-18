Transavia France, qui a pris le relais d'Air France sur cette liaison ombilicale de la Côte d'Azur, annonce l'arrivée de l'Airbus A320neo à compter du 6 décembre pour tous les vols entre l'aéroport Nice Côte d'Azur et Paris-Orly. Cet appareil offrira aux passagers une cabine plus moderne, avec des sièges à l'assise élargie, davantage d'espace personnel, des ports USB individuels et des compartiments à bagages plus spacieux, pouvant accueillir jusqu'à huit bagages en position verticale contre cinq auparavant, précise la compagnie. L'arrivée de cet appareil s'inscrit dans la stratégie de modernisation de flotte engagée qu'elle a engagée depuis janvier 2024, avec aujourd'hui 31 Airbus A320neo.

"L'amélioration continue de l'expérience de voyage constitue une priorité pour Transavia France", souligne Julien Mallard, directeur général adjoint commercial de la compagnie, tandis que Franck Goldnadel, président du Directoire des Aéroports de la Côte d'Azur, se dit "reconnaissant" de voir un avion de dernière génération positionné sur l'une des lignes les plus importantes pour la plateforme niçoise.