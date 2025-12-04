Transfert du MIN de Nice à La Gaude : feu vert du Tribunal Administratif

Le MIN (Marché d’Intérêt National) de Nice va-t-il pouvoir être enfin transféré à La Gaude comme celà avait été envisagé et acté en 2019 ? Un verrou vient d’être levé hier avec le rejet par le Tribunal Administratif de Nice du recours de deux associations écologistes contre le projet. “Le juge confirme la pertinence du choix du site, l’intérêt général du projet et la solidité des mesures environnementales, permettant ainsi au déménagement du MIN de se poursuivre sereinement”, a annoncé la ville dans un communiqué.

Pour Christian Estrosi, président de la Métropole, “le tribunal administratif rappelle très clairement que le choix du site n’est pas le fruit du hasard : plusieurs localisations ont été examinées, analysées, comparées, y compris sous l’angle environnemental. Et c’est bien le site de La Baronne qui présente le meilleur bilan, notamment grâce à sa proximité immédiate avec nos pôles agricoles, permettant de rapprocher les producteurs locaux de leur lieu de distribution et de réduire les distances parcourues. Le juge souligne également que les mesures environnementales, y compris les compensations les plus exigeantes, sont robustes, proportionnées et encadrées, jusqu’à prévoir des objectifs chiffrés précis”.

“Aujourd’hui, la justice confirme une nouvelle fois que ce projet est fondé, utile et conforme au droit". Et de conclure : "nous allons désormais pouvoir poursuivre sa réalisation avec la même détermination, au service de nos agriculteurs, de nos entreprises, et de la souveraineté alimentaire de notre territoire”. Le débat juridique n’est cependant pas forcément clos, les associations envisageant de faire appel.