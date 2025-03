Transition énergétique : 4 communes dans le programme européen LIFE-Smart

Pour assurer leur transition énergétique, quatre communes des Alpes-Maritimes (Biot, Saint-Martin Vésubie, Saint-Vallier-de-Thiey et Tende) se sont engagées dans le programme LIFE-Smart, financé par l'Union Européenne. Hier jeudi, lors du Salon des Maires à Cannes, elles ont signé un protocole d’accompagnement avec la CCI Nice Côte d’Azur qui opère en partenariat avec l’Agence 06 et le bureau d’études Le B.E. Nicolas Foubert.

Le projet LIFE-Smart vise à accompagner 22 administrations publiques de petite taille dans 5 pays (Grèce, Italie, France, Espagne et Portugal) pour concevoir, mettre en œuvre et gérer leur stratégie de transition énergétique sur une durée de deux ans. Il s’agit d’apporter un appui logistique, technique et humain aux municipalités de moins de 10 000 habitants pour leur permettre de baisser leurs consommations énergétiques et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le programme commence par un diagnostic qui conduit à une feuille de route personnalisée, incluant les financements disponibles et la priorisation des actions à mener.