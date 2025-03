Transport' & vous à Carros : plus de 2.300 postes ouverts

Plus de 2.300 postes dans le domaine des transports sont à pourvoir à Carros lors de la journée "Transport' & Vous", demain mardi 11 juin de 9 à 16 heures sur le site du centre de formation AFTRAL (1ère avenue dans la ZI de Carros). Près d'une trentaine d'entreprises seront présentes. Organisée par l'Hetis (Haute Ecole du Travail et de l'Intervention Sociale) avec l'UPE 06, France Travail et les branches professionnelles de la filière, cette journée permettra aussi de découvrir ces métiers du transport à travers des simulateurs de conduite, des espace games et des coachs spécialisés. Le transport recrute, le fait savoir et ouvre ses métiers aux personnes non seulement déjà qualifiées mais aussi à celles qui ne le sont pas encore et peuvent suivre des formations.