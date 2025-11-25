Fermer le menu
25 novembre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Transports : Philippe Tabarot douche les espoirs d’un métro Nice-Monaco

Pour le ministre des transports, le projet d’un métro reliant Nice à Monaco n’est pas viable financièrement, ni techniquement. Les solutions sont à rechercher dans la création de parkings relais et dans la nouvelle ligne Sncf.

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a douché les espoirs d’un métro entre Nice et Monaco. Vendredi, lors d’une émission politique de Nice-Matin, il a assuré que ce projet n’est pas viable financièrement, ni techniquement. L’idée, qui avait déjà séduit l'UPE06, avait été relancée à la rentrée de septembre par le président de la Fedem (Fédération des entreprises monégasques) Philippe Ortelli. Elle avait été reprise par plusieurs personnalités azuréennes comme une solution possible aux difficultés sans cesse croissantes d’accès au coeur de la Principauté alors que les trois quarts des 65.000 salariés monégasques sont français.

Pour le ministre des Transports, les améliorations devraient venir de la création de parkings relais et de la modernisation de la ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur qui permettra un cadencement accéléré des trains. Retour sur terre.

