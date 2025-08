Transports : Transcan met le cap à l’ouest avec le rachat de Galot (Grasse)

Basé dans la zone industrielle de Carros, le groupe Transcan a fait un pas supplémentaire dans son développement sur l’Ouest du département en rachetant les Transports Galot à Grasse (35 salariés, 25 véhicules). Cette acquisition, annoncée en début de mai, permet à la société fondée et pilotée par Franck Cannata de s’implanter sur le pays de Grasse et de se renforcer sur le transport industriel et plus particulièrement dans la livraison de parfums et arômes naturels.

Pour intégrer cette nouvelle activité, Transcan (300 salariés, 250 véhicules dont 160 à moteurs thermiques allant du camion semi-remorque au vélo-cargo à assistance électrique) a créé une filiale baptisée “Galot – Groupe Transcan”. Elle doit lui permettre de se concentrer de manière spécifique sur son activité grassoise. Benoît Elias, ex-directeur d’agence au sein du groupe Jacky Perrenot, a été chargé de la piloter en tant que chef d'agence.