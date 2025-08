TreesOnTheWay : le tour du monde à vélo de l’entrepreneuriat à impact

C’est une aventure exceptionnelle, menée dans trois dimensions (mobilité, entrepreneuriat, et sport-nature), que va entamer Benjamin Parent, 35 ans, un ancien étudiant de SKEMA Sophia Antipolis. Un projet qu’il a monté très professionnellement, autour d’un rêve de vie et dont le coup d’envoi sera donné le 22 septembre prochain à partir du campus sophipolitain de son ancienne école. Baptisé TreesOnTheWay, il s’agit d’un périple à vélo de trois ans autour du monde, à la rencontre d'entrepreneurs à impact inspirants, avec à la clé la plantation d’arbres en chemin. (Photo DR : Benjamin Parent, fondateur et président de TreesOnTheWay)

A l'écoute de ceux qui créent de la valeur tout en créant du sens

Benjamin Parent y songeait déjà quand il est sorti de SKEMA, master entrepreneuriat en poche, en 2011. Passionné par la voiture et la mobilité, il a travaillé à partir de 2015 quatre ans pour Tesla en France puis à Dubaï et a eu l’occasion de rencontrer et d’aider des entrepreneurs qui avaient des difficultés à lancer leur startup. Mais c’est le Covid qui l’a replacé sur son vieux rêve de tour du monde à vélo.

Très sensibilisé au changement climatique, à l’érosion de la biodiversité, à la crise de l'eau, de la santé, il a repris des études d’écologie pour monter son grand projet, créer l’association TreesOnTheWay, réunir un comité scientifique et des partenaires pour un long parcours en trois étapes : Moyen Orient, Asie puis Amériques. Sur son site Internet, il explique ses motivations et ses choix.

Le vélo ? Parce qu'il est urgent de repenser notre façon de se déplacer. C'est aussi l'occasion de promouvoir la mobilité douce, de faciliter les rencontres et de promouvoir le sport. Les rencontres ? Elles permettent de découvrir des cultures différentes mais surtout des entrepreneurs qui ont trouvé des solutions pour entreprendre en conciliant activité économique et impacts positifs pour l'humain et la planète. Des femmes et des hommes qui créent de la valeur tout en créant du sens et qui viendront inspirer de futurs entrepreneurs à impact et accélérer la transition économique, sociale et environnementale.

Une opération de crowdfunding en cours

Tout au long du voyage, Benjamin publiera sur les réseaux sociaux et sur son blog, les solutions, les interviews, vidéos et photos qui permettront de restituer les bonnes pratiques des entrepreneurs à impact rencontrés. Pour la plantation d'arbres (un tous les 21 kms), un partenariat a été monté avec les Pépinières Naudet. En bon entrepreneur, il a également élaboré un budget : 115.000 euros au total dans lequel il a mis ses économies (15.000€). Il compte aussi sur 70.000 € apportés par sponsors et mécènes et 30.000€ par une opération de crowdfunding dont une partie est en cours.

Au retour sur la Côte d’Azur, il mettra toute cette expérience accumulée au profit des jeunes entrepreneurs en quête de sens et d’impact à travers un livre, des conférences, un documentaire et des accompagnements personnalisés. Rendez-vous pour le départ le 22 septembre à SKEMA Sophia de 8h30 à 11 heures et pour un coup de pouce au projet, n'hésitez pas : cap sur HelloAsso.