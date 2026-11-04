Le triathlon fait son grand retour à Monaco après quatorze ans d’absence

Un week-end sportif sur la Côte ! Alors que le marathon Nice-Cannes se court ce dimanche avec 25.000 inscrits, Monaco retrouve son triathlon avec, les 7 et 8 novembre, le Monaco International Triathlon qui réunit quelque 1 200 athlètes entre la plage du Larvotto, les routes de la Riviera et le circuit du Grand Prix de Formule 1.

Le triple effort revient en Principauté. Prévu les samedi 7 et dimanche 8 novembre, le Monaco International Triathlon fait son retour pour la première fois depuis quatorze ans, avec environ 1 200 athlètes attendus. Monaco avait déjà accueilli des compétitions internationales sous les bannières IRONMAN et TriStar, la dernière édition du TriStar111 Monaco remontant à septembre 2012. Cette renaissance est portée par New Dream Côte d’Azur et la Fédération monégasque de triathlon, avec le soutien de partenaires locaux et du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Deux distances sont proposées : le Triathlon M, baptisé "The Monaco Experience", pour découvrir la Principauté autrement, et le Triathlon L, "The Monaco Challenge", pour ceux qui veulent repousser leurs limites.

Les épreuves principales se dérouleront le dimanche 8 novembre au départ de la plage du Larvotto, le format long à 8h et le format court à 9h15. Selon le règlement publié, le premier enchaîne 2 km de natation, 93 km de vélo et 20 km de course à pied, le second 1 km de natation, 45 km de vélo et 10 km de course. Les parcours cyclistes emprunteront les routes de la Riviera, par La Turbie, Èze et Beaulieu, avec des ascensions exigeantes et des vues panoramiques, tandis que la course à pied suivra des portions du célèbre circuit de Formule 1.

Le week-end comprendra aussi, le samedi 7 novembre, un contre-la-montre cycliste de 12,8 km entre Menton et le col de la Madone, pour 905 mètres de dénivelé. Un village exposants accueillera participants et spectateurs dès le vendredi 6 novembre, jour d’ouverture du retrait des dossards. Plusieurs routes de Monaco seront fermées ou soumises à restrictions durant le week-end, notamment autour du Larvotto et du circuit de F1.