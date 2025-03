Trois Awards et une sélection mondiale pour BrandSilver

Trois Awards internationaux et une sélection dans une compétition mondiale pour BrandSilver : Sophie Roux et Claude Gottlieb ne sont pas revenus de Londres les mains vides. Compétition de très haut niveau, les Transform Awards Europe récompensent les stratégies de marque, créations et refontes de marque les plus innovantes, créatives, pertinentes et les plus efficientes. Chaque projet, et chaque composante du processus de création-stratégie de marque, est évalué et challengé par un jury international d'experts, offrant ainsi une plateforme unique pour l'évaluation du travail réalisé. (Photo DR : Sophie Roux et Claude Gottlieb lors de la remise du prix à Londres).

“Il y avait de très très beaux projets....”, note Sophie Roux qui, juste pour l'anecdote, remarque que Lenval, qui avait fait l’objet de son travail, se trouvait en compétition avec La Redoute et Nokia ! L’expertise en création et stratégie de marque de l’agence a été reconnue par 3 trophées : un Gold dans la catégorie Best Strategy/ Best Naming pour June ; deux Silver, le premier dans la catégorie Best Brand Evolution pour Lenval et le second dans la catégorie Best Strategy/ Best Naming pour Mademoiselle Sissi de CTX Lab !

“Avec ces 3 créations de marques et rebranding dans la santé, nous sommes surtout très heureux de pouvoir mettre en lumière des causes qui nous tiennent particulièrement à cœur" souligne Sylvie Roux :

"La santé des enfants pour Lenval, fondation reconnue d'utilité publique depuis 1893 regroupant l'hôpital pédiatrique emblématique de la Promenade des Anglais et 22 centres médico-sociaux.

La santé des adolescents pour June, association d'intérêt public, apportant du soutien psychologique aux adolescents sur Discord.

La santé des femmes pour Mademoiselle Sissi, le dispositif médical de prévention des cystites de CTX Lab.

Ces 3 projets de création de marque et de rebranding dans la santé sont très représentatifs de notre approche et de notre signature "Creating Human Brands".

Autre satisfaction pour l’agence : elle a été sélectionnée pour les Diamond Awards, une compétition de rang mondial qui réunit le top des agences de branding ! Ces nouveaux prix ont été lancés par Transfom Magazine à l'occasion de ses 15 ans et de la cérémonie des Transforms Award 2024. Il s’agit d’une compétition mondiale réservée au cercle très restreints des agences de branding ayant remporté un Gold Awards dans l'année. Le Diamond Awards va ainsi réunir les meilleures agences de six régions du monde, Europe, Europe du Nord, Amérique du Nord, Asie, MEA, Australie Nouvelle Zélande pour célébrer l'excellence en matière de branding. De quoi aider BrandSilver à soigner aussi sa propre marque.