L'Hôtel du Couvent (Nice), l'Hôtel de Paris Monte-Carlo et l'Hôtel du Cap-Eden-Roc (Antibes) intègrent le Top 50 mondial 2026 dans le classement The World's 50 Best Hotels ; le Carlton de Cannes se classe dans l'extension 51-100.

Le classement The World's 50 Best Hotels 2026, dévoilé le 15 septembre, distingue trois établissements de la Côte d'Azur et de Monaco parmi les 50 meilleurs hôtels du monde. L'Hôtel du Couvent à Nice se hisse à la 38ᵉ place, décrochant au passage le "Johnnie Walker Art of Design Award 2026 "pour sa transformation architecturale dans l'ancien couvent de la Visitation. L'Hôtel de Paris Monte-Carlo suit à la 40ᵉ position, tandis que l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes effectue un retour dans le Top 50 à la 44ᵉ place. Le palmarès, établi à partir des votes de plus de 800 professionnels du secteur, journalistes et grands voyageurs issus de 13 régions du monde, est dominé pour la deuxième année consécutive par le Rosewood Hong Kong.

Dans l'extension du classement aux places 51-100, publiée la même semaine, le Carlton de Cannes se distingue à la 80ᵉ position. Une reconnaissance qui vient saluer sa métamorphose achevée en 2023, après un chantier de près de sept ans et plus de 300 millions d'euros investis par son propriétaire Katara Hospitality sous la direction de l'architecte d'intérieur Tristan Auer.