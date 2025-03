Trophées de la Communication 2023 : l’application Cannes Sports primée

L'application municipale gratuite "Cannes Sports" a remporté le Prix des Trophées de la Communication 2023 dans la catégorie “Meilleure application ou expérience digitale” parmi près de 450 dossiers. Elle a été retenue parmi les cinq prix mis en jeu de cette catégorie.

Remis à Paris vendredi 8 décembre, ce prix souligne le design, l’ergonomie, l’intuitivité et l’offre riche d’activités, de conseils, d’informations événementielles et de fonctionnalités de ce dispositif numérique. À travers le développement de Cannes Sports, la ville rend accessible la pratique sportive à tous, sportifs occasionnels ou pratiquants confirmés, et fait de l’activité physique un art de vivre. L'application Cannes Sports est gratuite et disponible en français comme en anglais sur App Store et Google Play.