Trophées de Sophia Antipolis : la diversité et l'excellence à l'honneur

Une première dans la technopole : les Trophées de Sophia Antipolis. Organisés par la CASA, la Fondation Sophia Antipolis et le Groupe Nice-Matin, ils ont été décernés hier soir au Golden Tulip en présence de Jean Leonetti, président de la CASA, Simon Perrot, directeur général du groupe Nice-Matin, Jean-Pierre Mascarelli, président du Symisa, et de la communauté sophipolitaine dans ses différentes composantes. (Photo WTM : les lauréats et les participants de cette première cérémonie des Trophées de Sophia Antipolis).

Il ne s'agissait pas ici de célébrer les meilleures performances, les idées les plus innovantes ou les startups les plus agiles. L'objectif était de récompenser la diversité et l'excellence et d'honorer ceux qui incarnent les valeurs de Tech for Humanity que porte la technopole et qui font en sorte que Sophia Antipolis n'est pas un parc technologique comme les autres. Parmi les six lauréats de la soirée, on trouvera aussi une association, une scale-up, un leader mondial du tourisme, un groupe sportif, un collectif de femmes, un constructeur qui joue à fond le durable. Tous incarnent cet esprit sophipolitain unique que mettent en valeur ces premiers trophées, opération amenée à se reconduire.

Les six premiers Trophées de Sophia Antipolis