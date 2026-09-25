Les Entrepreneurs Alpes-Maritimes célèbrent le 7 octobre au Pôle Alpha la 7e édition de leurs Trophées qui distinguent les entreprises qui placent l'humain et la responsabilité collective au même niveau que la performance économique.

Le mercredi 7 octobre à 18 h, le Pôle Alpha de Sophia Antipolis accueille la finale départementale de la 7e édition des Trophées des Entrepreneurs Positifs. La cérémonie se déroulera en présence de Fabien Paul, président des Entrepreneurs Alpes-Maritimes, et d'Alain Gargani, président des Entrepreneurs Sud. Six catégories récompenseront les valeurs de l'entrepreneuriat positif : Bienveillance, Courage, Créativité, Éco-responsabilité, Persévérance et Solidarité. "Notre valeur ajoutée, c'est l'Homme", résume Fabien Paul. Alors que le contexte économique et social invite à repenser les modèles et les priorités, l'organisation entend mettre en lumière les dirigeants qui donnent du sens à leur activité.

La soirée sera aussi un temps de rencontre entre les acteurs économiques du département et se conclura par un cocktail. Les lauréats départementaux poursuivront l'aventure lors de la finale régionale, prévue le jeudi 19 novembre dans le Vaucluse.