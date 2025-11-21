Trophées des Entrepreneurs Positifs : le Prix de la solidarité à Entre Head

L’association azuréenne Entre Head, est l’un des 8 lauréats de la grande finale régionale des Trophées des Entrepreneurs Positifs qui s’est tenue hier à Cosquer Méditerranée, pour sa 6ème édition. Organisé par la CPME SUD, ce rendez-vous annuel dédié à l’audace et à l’engagement des dirigeants, a réuni 36 finalistes départementaux aux parcours exemplaires et inspirants. Huit lauréats ont été récompensés dans les six grandes catégories de ces trophées et un prix du jury ainsi qu’un prix du public ont également été décernés.

Entre Head a obtenu le Prix de la solidarité. Association loi 1901 fondée par des dirigeants, coachs et thérapeutes, elle œuvre pour rompre l’isolement des chefs d’entreprise et les soutenir dans leurs moments de fragilité. Elle propose une aide gratuite, confidentielle et sans engagement, avec un suivi à J+7, J+30 et J+90 pour mesurer l’efficacité de l’accompagnement.

L’association, a-t-il été retenu, intervient sur trois types de problématiques : personnelles (épuisement, perte de sens, solitude...), relationnelles (tensions internes, difficultés avec partenaires ou collaborateurs...) et organisationnelles (problèmes de trésorerie, évolutions subies, enjeux réglementaires...).

La mission d’Entre Head est de redonner aux dirigeants l’estime d’eux-mêmes, de restaurer la vision qu’ils ont de leur projet, et de préserver l’impact sur leur entourage (salariés, clients, partenaires). Avec pour valeurs fondatrices l’entraide, l’efficacité et la confidentialité, Entre Head est portée par des professionnels bénévoles. Aujourd’hui, l’association recherche des partenaires financiers pour assurer sa pérennité. Ce nouveau signe de reconnaissance devrait lui donner un coup de pouce.