Trophées Rotary : un nouveau prix pour Somanity

Un nouveau prix pour Somanity et ses exosquelettes. La startup de Mathieu Meran, qui a reçu récemment le prix Total Energies, a remporté le Trophée Rotary de la création d'entreprise 2024 (moins de 18 mois d'existence ou création dans les 6 mois prochains). Somanity a séduit le jury avec son innovation révolutionnaire visant à remplacer les fauteuils roulants électriques par des solutions autonomes et abordables, offrant ainsi une mobilité accrue et une meilleure qualité de vie aux utilisateurs. (Photo DR : les lauréats de ces Trophées Rotary 2024 de la création d'entreprises).

C'est un succès aussi pour SKEMA Ventures, l'accélérateur-incubateur d'entrepreneuriat à impact glocal de SKEMA Business School qui a accompagné le premier, mais aussi le 3ème prix des Trophées Rotary : Pass-Memo. Lauréate 2024 du Challenge Jeunes Pousses Telecom Valley, la startup fondée par Pierre Canivet et Pierre Getti, crée des “passeports de mémoire” et des “capsules de mémoire” personnalisés pour les personnes atteintes de maladies neuro-évolutives et les personnes âgées. Qualifié de support cognitif, le livre se présente à la fois comme un héritage mémoriel pour l’entourage et une aide pour l’accompagnement.

Quant au second prix, il est revenu à Synaptic, fondée par Richard Emery et Pedro Nevez. Ces deux chirurgiens de la moelle épinière se sont engagés dans la création d'une base de données des meilleures pratiques dans leur domaine d'intervention. Les trois lauréats se sont partagés 20.000 euros de prix financés par les 11 clubs de Rotary et leurs partenaires associés dans cette opération azuréenne de soutien à la création et à la reprise d'entreprises.