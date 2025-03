Trophées Women in Tech : trois lauréates inspirantes

S’il fallait des exemples de l’excellence des talents féminins dans la tech, la 3ème édition des Trophées Women in Tech Sud, la semaine dernière au Palais des Congrès d’Antibes Juan les Pins, vous en donnait à profusion. Destiné à mettre en valeur les femmes travaillant dans la technologie, en France et plus particulièrement dans la Région Sud, ce concours porté par l’association WHAT06, a mis en exergue les chercheuses, les salariées et les startuppeuses qui contribuent à la renommée de la Côte high tech. (Photo WTM : les lauréates, les finalistes, les jurés, les bénévoles de WHAT06 sont montés sur scène pour une dernière ovation).

Pour ces trois catégories, 55 candidatures avaient été reçues. Et chacun des trois jurys a souligné combien, tant la qualité de ces candidatures était exceptionnelle, il lui avait été difficile de sélectionner trois finalistes, puis en bout de course, de n’en retenir qu’une seule. Pour cette remise de prix qui s’est faite devant la communauté high tech azuréenne (400 personnes) trois lauréates ont été distinguées : Virginia D'Auria, catégorie Chercheuses, Olga Gerber pour les Salariées et Alexandra Bréhier avec TalentCoin pour les Startuppeuses.

Chacune d’entre elles se distingue par une panoplie de diplômes, son engagement professionnel et son parcours atypique.

Virginia D’Auria est maître de conférence (enseignante-chercheuse) à l’Institut de Physique de l’Université Côte d’Azur. Partie sur un bac littéraire, elle a opté ensuite pour la technologie. Elle a notamment effectué une thèse en optique quantique à l’université de Naples Federico II (Italie), puis un post-doctorat au Laboratoire Kastler Brossel de Paris. Elle travaille aujourd’hui sur les systèmes de communications quantiques par fibre optique, se basant sur la génération et manipulation d’états non-classiques de la lumière. Éblouissant.

est maître de conférence (enseignante-chercheuse) à l’Institut de Physique de l’Université Côte d’Azur. Partie sur un bac littéraire, elle a opté ensuite pour la technologie. Elle a notamment effectué une thèse en optique quantique à l’université de Naples Federico II (Italie), puis un post-doctorat au Laboratoire Kastler Brossel de Paris. Elle travaille aujourd’hui sur les systèmes de communications quantiques par fibre optique, se basant sur la génération et manipulation d’états non-classiques de la lumière. Éblouissant. Olga Gerber est salariée d'Amadeus depuis 2008. Titulaire d'un doctorat en informatique, elle est ingénieure de recherche spécialisée dans la gestion des perturbations aériennes. Elle préside d’autre part l'Amadeus Women Network qui s’engage à améliorer le développement professionnel des femmes chez Amadeus, à promouvoir les modèles féminins, à remettre en question le statu quo et à favoriser une culture de la diversité et de l’inclusion. Inspirant.

est salariée d'Amadeus depuis 2008. Titulaire d'un doctorat en informatique, elle est ingénieure de recherche spécialisée dans la gestion des perturbations aériennes. Elle préside d’autre part l'Amadeus Women Network qui s’engage à améliorer le développement professionnel des femmes chez Amadeus, à promouvoir les modèles féminins, à remettre en question le statu quo et à favoriser une culture de la diversité et de l’inclusion. Inspirant. Alexandrea Bréhier est la présidente et cofondatrice de TalentCoin. Cette startup se présente comme un "Airbnb des compétences”. Elle permet à chaque entreprise de jouer l'intérim pour optimiser ses compétences. En utilisant l'IA sémantique, TalentCoin détecte les compétences en se basant sur les réalisations concrètes plutôt que sur les seuls diplômes ou titres. Passionnant.

A noter aussi un prix coup de coeur à un homme : David Simplot, en charge d’Inria Academy. Carole Malbrancq, présidente de WHAT06, et son équipe ont voulu lui rendre hommage pour son engagement constant dans l'ouverture aux femmes du monde de la tech. David Simplot n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler qu'il y avait encore du chemin à faire dans ce domaine. Actuellement ,13% de femmes seulement travaillent dans les métiers de la tech, un chiffre qui, après avoir augmenté, diminue depuis la crise sanitaire. D'où l'importance, pour changer la donne, d’un événement comme Women in Tech auquel participaient également Jean Leonetti, président de la CASA, Alexandra Borchio Fontimp, sénatrice, Jean-Pierre Mascarelli, président du Symisa.