L'association Attrap'la Balle, fondée par les parents de Jo-Wilfried Tsonga puis relancée en 2020 par le champion et son frère Enzo, donne rendez-vous le 10 juillet sur la plage Cousteau pour Tsonga & Friends - Beach Solidarity Event, dans le cadre du Beach Sport Festival. La journée s'ouvrira dès 9h30 par une matinée inclusive réunissant entre 150 et 300 jeunes, valides et en situation de handicap, autour d'initiations au beach tennis et d'ateliers de sensibilisation au handicap, co-construits avec les jeunes de Saint-Laurent-du-Var. Une table ronde suivra au restaurant IT Villagio de CAP3000, consacrée au rôle de l'humain dans la performance durable, avec notamment la joueuse de tennis fauteuil Sandrine Cauderon Paulin et la directrice RSE de Babolat, Fany Allarousse.

À partir de 19h, place à la soirée grand public : un show de beach tennis unique réunira sur le sable Goran, Nando De Colo, Matthias Dandois, Richard Gasquet, Manon Houette, Estelle Laurier, Florent Manaudou, Laurent Maistret, Camille Pin, Lucas Pouille, Paul de Saint Sernin et Jo-Wilfried Tsonga lui-même, dans une ambiance de festival en bord de mer. L'intégralité des fonds récoltés sera reversée au financement d'actions d'inclusion par le tennis adapté dans les Alpes-Maritimes, où l'association accompagne déjà 150 jeunes en situation de handicap chaque année. Les billets, au prix de 10€, sont disponibles sur billeterie.saintlaurentduvar.fr.