Tunnel de sortie de la Voie Mathis : une seconde visite ouverte à tous samedi

Une nouvelle occasion pour les Niçois(e)s de découvrir le nouveau tunnel de la sortie Ouest de la Voie Mathis qui ouvre sur la route de Grenoble et l’autoroute A8. Ce chantier, un des projets les plus attendus, a franchi une nouvelle étape avec le percement intégral du tunnel. Ce qui a poussé la ville à organiser ce mercredi 13 novembre une visite exceptionnelle ouverte à tous les habitants. Devant le succès de cette initiative, qui a assemblé plusieurs centaines de personnes, une seconde visite ouverte à tous aura lieu samedi 16 novembre à 11 heures (RDV à l’entrée du tunnel, devant l’ancienne gare Nice Saint-Augustin).

Pour rappel, cet ouvrage souterrain, d’une longueur de plus 800 mètres, permettra de relier la voie Mathis à la route de Grenoble et à l’autoroute A8, de fluidifier la circulation, de réduire les nuisances sonores grâce à la suppression de 20.000 véhicules en moins par jour sur l’avenue Grinda et d’améliorer durablement la qualité de vie des habitants grâce à la création de plus de 2 500m² d’espaces verts comprenant 120 arbres et 10 000 arbustes.