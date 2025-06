TVMonaco a pris son envol

Monaco a retrouvé une chaîne TV d’envergure. Vendredi 1er septembre en fin de soirée, le prince Albert II et son épouse ont donné le coup d'envoi depuis des studios flambants neufs à Fontvieille, de la première chaîne publique monégasque en direct. Cela près de 70 ans après TMC (Télé Monte-Carlo) revendue depuis à TF1 et une trentaine d’années après Monaco Info (ex Monaco à la Une).

Diffusée dans la Principauté sur le canal 9 de la box Monaco Telecom, ainsi que sur le service universel canal 1, en live sur YouTube, la chaîne sera reprise en France sur la plateforme Molotov, sur MyCanal à compter du 10 octobre et dans les offres d'autres opérateurs. TVMonaco a bâti une grille de programme sur quatre axes dont celui de l’environnement et permet à Monaco de devenir membre à part entière du réseau de chaînes publiques francophones, TV5 Monde. De quoi participer à la stratégie d’attractivité de la Principauté.