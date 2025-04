Un appel à candidatures du Nice Ocean Business Forum

Un Nice Ocean Business Forum (NOBF) est organisé du 9 au 11 juin en marge de la Conférence des Nations Unies sur l'Océan à Nice. Pour cet événement, un appel à candidatures est lancé aux entreprises spécialisées dans l'économie de la mer. Celles qui seront sélectionnées participeront au Village de Solutions Innovantes du NOBF pendant 3 jours au Hub de l'Innovation Métropole Nice Côte d'Azur. C’est une occasion de valoriser l’entreprise en présentant ses innovations sur un espace dédié ; de développer son réseau grâce à des rencontres qualifiées avec des acteurs économiques nationaux et internationaux et de profiter de la visibilité médiatique qu’apporte l’UNOC.

Organisé par la Métropole Nice Côte d'Azur, le Nice Ocean Business Forum est un événement à vocation économique pour les entreprises et organisations de la blue economy. Il rassemblera plus de 500 participants de plusieurs pays autour de conférences, tables rondes et animations sur les enjeux de la décarbonation, des biotech marines, des drones sous-marins, du transport maritime, etc.