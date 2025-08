Ubitransport devient Matawan pour “Mobility Any Time, Any Where, Any Node”

Ne l’appelez plus Ubitransport, mais Matawan pour “Mobility Any Time. Any Where. Any Node”. Scale-up fondée à Macon, implantée à Cagnes-sur-mer depuis 2019, l’ex Ubitransport s’était renforcée en rachetant trois sociétés azuréennes : Ceccli à Saint-Laurent-du-Var en 2020 ; Mobireport et son ESN (Entreprise de services numériques) Sprint Technology à Sophia Antipolis fin 2022. (Photo ©-Martin-Lagardère : Jean-Paul Medioni, président fondateur de Matawan et JérômeTredan, CEO).

Pour partir à la conquête de nouveaux territoires

Le nouveau nom de cette startup discrète du FT120, devenue leader des services intelligents de mobilité partagée pour le transport public ,a été annoncé cette semaine à l’occasion du 64e sommet de l’UITP (Union Internationale des Transports Publics) à Barcelone. Pourquoi ce changement ? Il s’agit, est-il expliqué, de donner un nouvel élan au développement de la société en partant à la conquête de nouveaux territoires, en France et à l’international. Le nouveau nom, Matawan, “défend la vision d’une mobilité accessible en tout temps, en tout lieu, quel que soit le mode de mobilité utilisé, conjuguant ainsi accessibilité, simplicité et liberté.”

Un chiffre d'affaires de 50 M€ visé en 2023

En l’espace de 10 ans, Ubitransport, qui compte aujourd’hui 250 collaborateurs et vise 50 M€ de chiffre d’affaires en 2023, est parvenue à s’imposer comme la plateforme SaaS de référence dans le monde de la mobilité. Précurseur en faisant le pari du cloud pour davantage de flexibilité, de possibilités techniques et de réduction des coûts, la startup s’est rapidement affirmée en France en leader de la billettique connectée avec notamment 65% des régions équipées.

"Accélérer le report modal vers des modes inclusifs et respectueux de l'environnement"

“Matawan a vocation à accompagner les grandes mutations que connaît la mobilité aujourd'hui” note Jérôme Tredan, CEO. “Nous savons que les choix de chacun d'entre nous pour se déplacer sont liés à des enjeux économiques, environnementaux et sociétaux. Avec nos solutions de gestion et d'optimisation des modes de transport collectif, nous voulons agir pour accélérer le report modal vers des modes inclusifs et respectueux de l'environnement”.

Un développement de l'activité en Espagne

D’ores et déjà n°1 en France et opérant dans un grand nombre de territoires, tant métropolitains qu’ultramarins, ainsi qu’au Canada et en Suisse, Matawan conforte ainsi ses désirs de conquêtes internationales avec cette nouvelle identité et la nomination de Bruno Pineiro au poste de Sales Lead en Espagne. Ce dernier aura la charge du développement des activités de Matawan au sein de la péninsule ibérique, ouvrant ainsi les perspectives d’un rayonnement plus large au sein de la zone Europe du sud.

Quatre piliers : WanFare, WanPay, WanReport et WanData

Autre changement : quatre piliers ont été déclinés pour accélérer l’adoption des transports publics. WanFare apporte une solution billetique ; WanPay, la solution monétique ; WanReport joue le reporting et la qualité de service ; WanData la mobility intelligence. Après 7 ans sur fonds propres, Matawan a réalisé en 2019 son unique levée de fonds à ce jour (45 M€) pour accompagner sa structuration. La scale-up continue à innover et consacre un budget annuel de 15 millions d’euros à la recherche et au développement pour soutenir une mobilité toujours plus efficiente et responsable. Une R&D à laquelle le high tech azuréen contribue désormais.