UCA classée 731ème université mondiale dans le QS World University Rankings

L’Université Côte d’Azur est classée 731ème mondiale dans le (QS World University Rankings), le classement 2025 des universités qui a été publié hier mardi par Quacquarelli Symonds. C’est l'un des trois classements des universités les plus réputés, avec ceux du Times et de l'université Jiao Tong de Shanghai. Cette 21e édition du QS World University Rankings présente plus de 1.500 établissements répartis sur 106 sites. Comme particularité, c'est le seul classement de ce type à mettre l'accent sur l'employabilité et la durabilité. (Photo DR).

Le MIT en tête depuis 13 ans

Les résultats s'appuient sur l'analyse de 17 millions d'articles universitaires et sur les avis d'experts de plus de 280 000 professeurs et employeurs. En tête du classement, le Massachusetts Institute of Technology fête ses treize ans à la première place. En deuxième position s'est installé l'Imperial College London qui a gagné quatre places cette année. L'Université d'Oxford complète le trio de tête, tandis que le Top 20 enregistre une entrée significative d'établissements de Singapour, de Chine et d'Australie.

L'Université PSL (26ème), premier établissement français

Pour la France, la meilleure position mondiale est obtenue par l’Université PSL (26ème), suivie de l’Institut Polytechnique (46ème). La région parisienne positionne ainsi plusieurs établissements dans le Top 100 du classement. Si l’on considère la province française, le premier établissement du classement est l’Ecole normale supérieure de Lyon (187ème), suivie de l’Université Grenoble Alpes (334ème) de l’INSA de Lyon (405ème) de l’université de Montpellier (448ème), et de celles de Strasbourg (456ème), Aix-Marseille (481ème), Bordeaux (535ème).

Nice juste derrière Rennes et Lille et devant Nancy

Université Côte d’Azur se trouve juste un peu plus bas derrière Rennes 1 et Lille (721ème) et devant l’Université de Lorraine avec Nancy (tranche 801-850). Elle a perdu 10 places depuis le classement 2024 et se retrouve dans la position 2023. Elle est présentée comme “un grand établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui rassemble autour de son noyau universitaire historique 18 acteurs académiques majeurs de la Côte d'Azur. Ses missions fondamentales sont la formation supérieure des étudiants et des professionnels, l'excellence de la recherche et l'innovation au service de tous.”

Il est également expliqué que, depuis le 1er janvier 2020, a été entrepris la construction d’une université française du 21ème siècle basée sur de nouvelles interactions entre les disciplines (multidisciplinarité et transdisciplinarité) et des partenariats forts entre les secteurs publics et privés.