UCC Grand Sud à Nice : enjeux climat et communication

L’UCC Grand Sud (Union des Conseils en Communication) se lance dans la bataille climatique et sociétale. Engagée pour une communication responsable, elle a entrepris une tournée d’événements et parcourt ses 4 grands territoires (Toulouse, Montpellier, Marseille et Nice) pour informer et sensibiliser les professionnels de la communication (agences, annonceurs, indépendants…) aux nouvelles réglementations en vigueur. Pour faire face aux nouveaux enjeux climatiques et sociétaux, elle organise une conférence à Nice, jeudi 22 juin de 9h à 12h30 (IAE - 5 rue du 22e B.C.A) sur le thème de “Comment les enjeux climat bouleversent la communication”. Un point sera fait sur les évolutions en cours et les conséquences pour les métiers de la communication.