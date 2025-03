Ultim : le Maxi Edmond de Rothschild démâte au retour d’Antibes

Pas de chance au retour sur Concarneau pour l’Ultim Edmond de Rothschild et son équipage. Quarante-huit heures après être parti du Port Vauban, après avoir participé à la course Finistère Atlantique terminée en 2ème position, le maxi-trimaran piloté par Charles Caudrelier a démâté alors qu’il naviguait au près, grand voile haute, en direction du détroit de Gibraltar. Le média Courseaularge.com précise qu’il a perdu la moitié de son immense mât (plus de 17 mètres perdus). Si fort heureusement aucun blessé à bord n’est à déplorer, l’avarie est de taille et le maxi a cherché un abri le long de côtes sud de l’Espagne