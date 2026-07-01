Entre nouvelles épreuves et affluence historique, plus de 3 000 traileurs sont attendus du 3 au 5 juillet dans les Alpes-Maritimes pour cette 12ᵉ édition "de la mer à la montagne".

L'Ultra-Trail Côte d'Azur Mercantour revient du 3 au 5 juillet pour une douzième édition qui s'annonce record, avec plus de 3 000 participants attendus sur les huit courses au programme, soit 400 de plus qu'en 2025. Fidèle à sa devise "de la mer à la montagne", l'épreuve prendra son envol depuis la Principauté de Monaco, avec cette année deux nouveautés : La Belle Épopée, un format inédit sur 3 jours et 82 kilomètres réunissant jusqu'à 160 coureurs, et la Mysterious Race 15KM, dont le tracé ne sera dévoilé qu'au moment du départ. Le samedi 4 juillet concentrera les trois formats les plus longs, à commencer par l'UTCAM 120KM à 5h00, où le tenant du titre Théo Le Boudec visera un troisième succès consécutif, suivi du Skyultra 75KM et du Skymarathon 50KM, ce dernier affichant un nombre record de 700 participants.

Le dimanche 5 juillet sera marqué par la Skyrace du Mercantour 30KM, qui devrait réunir plus de 1 000 participants à l'assaut du Mont Pépoiri, tandis que près de 100 enfants prendront le départ du Pitchoun Trail. Toute la manifestation s'appuiera sur l'engagement de près de 800 bénévoles et 100 secouristes mobilisés tout au long du parcours.