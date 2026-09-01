Parcours phare de l'Ultra Trail Nice Côte d'Azur by UTMB, du 24 au 27 septembre, le "100 Miles" reliera Auron à la Promenade des Anglais, du Mercantour aux rivages méditerranéens. Adrénaline garantie !

Le compte à rebours est lancé pour l'Ultra Trail Nice Côte d'Azur by UTMB, dont le coup d'envoi sera donné le jeudi 24 septembre à 13h, place Centrale à Auron. Le parcours phare, le "100 Miles", s'élancera quant à lui le vendredi 25 septembre à 13h depuis Auron pour 159 km et 8 200 m de dénivelé positif, avec un passage à Saint-Étienne-de-Tinée dès 13h40. Les coureurs grimperont rapidement vers le point culminant du tracé, à plus de 2 650 mètres d'altitude, au lac de Rabuons, avant de traverser les paysages minéraux du massif du Mercantour, les crêtes à plus de 2 000 m d'altitude, puis les forêts de châtaigniers et les méandres de la Tinée.

Le final promet un basculement spectaculaire vers des ambiances méditerranéennes : après avoir franchi les quatre monts Leuze, Vinaigrier, Alban et Boron, les concurrents déboucheront face à la mer avant de rallier la légendaire Promenade des Anglais, à Nice. L'arrivée est attendue au plus tôt le samedi 26 septembre vers 9h45, et au plus tard le dimanche 27 septembre vers 15h15, pour un temps maximum imparti de 50 heures.