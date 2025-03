Un 11ème Monaco Business sur les défis économiques et numériques

La 11ème édition de Monaco Business, salon dédié aux entreprises, aura lieu mardi 3 octobre de 8 à 18 heures, au Sea Club du Méridien Beach Plaza. C’est le rendez-vous des entrepreneurs monégasques et azuréens. Le temps d’une journée, ils se rencontreront et analyseront, ensemble, les défis actuels qui se présentent à eux en matière d’économie et dans le domaine du monde numérique. Au programme : espaces d’exposition, conférences thématiques et networking, menés par des intervenants et personnalités de renom.

Le Ministre d’État Pierre Dartout inaugurera le salon dès 8 heures et fera également un discours inaugural pour ouvrir la journée de conférences. Pour clôturer l’événement, Pascal Rouison, Responsable de la Délégation Interministérielle en charge de la Transition Numérique, prendra le relai pour présenter les trois finalistes du 6e Prix du Numérique et remettra le Trophée au gagnant.