Un 70ème Cannes Lions qui s’annonce exceptionnel

Il était déjà revenu en plein l’an dernier après la crise Covid. Il s’annonce cette année comme exceptionnel le Cannes Lions 2023 qui fêtera son 70ème anniversaire du 19 au 23 juin au Palais des Festivals et sur toute la Croisette. S’il est moins connu du grand public que le Festival de Cannes, vitrine du cinéma mondial, Cannes Lions n’en est pas moins son alter ego pour ce qui concerne la communication et le marketing dans tous leurs formats (image, film, vidéo, web, print….). Un événement qui, sur une semaine, réunit plus de 15.000 professionnels du monde entier. (Photo DR : Cannes Lions sur les marches du Palais des Festivals de Cannes).

Depuis sa création en 1954, Cannes Lions a évidemment beaucoup évolué. Festival du film publicitaire au départ, il se présente depuis quelques années comme le Festival international de la créativité. Il réunit tous les géants de la publicité mondiale. Une industrie de la communication qui s’est beaucoup élargie avec la fulgurante montée des acteurs du Net (Amazon, Google, Linkedin, Salesforce et aujourd'hui OpenAI,…) et des influenceurs qui ont rejoint les grandes agences de pub (WPP, Dentsu…), les marques phares qui annoncent (L’Oreal, Unilever, LVMH…).

Pour un exemple des nouveaux acteurs, le réseau social Pinterest a parié sur Cannes Lions 2023. La plateforme a imaginé un “Manifestival” sur la plage du Carlton pour montrer le potentiel de ses Épingles, son format phare. Dans son Studio Future You sont prévus un stand de tatouage, de la nourriture inspirée des recettes phares de Pinterest, tout comme des produits et services qui aident les utilisateurs de l’application à planifier leur voyage. En plus de ces animations, Pinterest a également invité des créateurs et entrepreneurs qui aideront les visiteurs à réaliser leur propre création. D’autre part, la YouTubeuse et entrepreneuse Kitesy Martin, qui a créé la marque éponyme, animera plusieurs activités d’upcycling.

Tout au long de la semaine, Cannes Lions déroulera un programme de conférences qui viendront éclairer ce secteur de la communication en pleine effervescence avec l’arrivée en masse des IA génératives. Et bien sûr le Festival dévoilera ses prix, une trentaine de trophées spécialisés décernés par des jurys sur une trentaine de milliers de travaux (films publicitaires, annonces et affiches, titres internet, solutions média…). Seront honorées aussi les personnalités 2023, dont Spike Lee, élu premier créateur de l’année. Pour rappel, le réalisateur américain avait été le président du jury du Festival de Cannes en 2021. Preuve qu’il n’y pas de barrière entre les deux festivals cannois.