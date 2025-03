Un appel à projets pour la réduction de la pollution plastique en Méditerranée

BeMed, association abritée par la Fondation Prince Albert II de Monaco, lance sa deuxième édition de l’Appel à projets visant à réduire la pollution plastique dans les îles de Méditerranée. Après 5 projets soutenus et la création d’un programme de capitalisation suite au premier appel, la seconde édition vise à renforcer son impact dans les îles avec les projets déjà en cours et soutenir des projets susceptibles d’atteindre un impact mesurable en matière de lutte contre la pollution plastique.

Chaque projet sera soutenu jusqu'à 100.000€, représentant au maximum 70% du montant total. Le financement durera 24 mois (de février 2025 à mars 2027). Le projet doit viser une île (ou un groupe d'îles) méditerranéenne, de toute taille, habitée ou non, de tous les pays du pourtour méditerranéen. Les pays suivants seront prioritaires : Egypte, Liban, Albanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Turquie et Monténégro. Les sujets prioritaires sont la réduction de l’utilisation des plastiques, les systèmes de réutilisation ou de réemploi, l'agriculture et la pêche, le secteur du tourisme, des croisières et le secteur du transport maritime. Date limite de dépôt des candidatures : 10 juillet 2024.