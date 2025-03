Un DDA nouveau format pour la rentrée de Cannes is Up

C’est le grand rendez-vous de rentrée startup : Cannes is Up, l’un des quatre piliers de la FTCA, organise le jeudi 5 septembre de 9 à 20 heures, le DDA (Déconnectez-vous, Détendez-vous, Amusez-vous), son événement phare annuel sur l’Ile Sainte-Marguerite. Pour cette 7ème édition, l’association innove en adoptant un nouveau format exclusivement en journée avec un retour en bateau à 20 heures. Pas de nuit sur l’île donc comme pour les précédentes éditions. (Photo DR : un cadre royal pour le DDA sur l'île Sainte-Marguerite).

Ce changement stratégique, explique-t-elle, vise à optimiser l'expérience des participants et à maximiser les opportunités de collaboration. La journée sur l’île, à quelques encablures de la Croisette, sera rythmée par des sessions d’ateliers interactifs (fun, sportif, workshop...). De multiples activités sont ainsi proposées allant des activités nautiques à des ateliers de formation (storytelling, IA, personnel branding) ou d’animation (voir les détails de la journée).

Ce sont autant d’occasions pour les participants de se plonger dans des discussions approfondies, de partager leurs idées et leurs expertises dans un cadre à la fois stimulant et convivial. Plus de 300 représentants de la communauté startup azuréenne sont attendus.

Voici le programme de la journée :

10h00 : Ouverture de la journée et accueil des participants

10h30-12h30 : 2 activités-ateliers

12h30-14h30 : Déjeuner et réseautage

14h45-15h30 : 1 activité-atelier (fun, sportif, workshop...)

16h00-17h15 : Espace décideur et animation

17h30-19h45 : Discours - Village Apéro / Networking

20h : Retour en bateau Cannes Is Up

Sur inscription (payant)