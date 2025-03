Un épisode méditerranéen béni dans les stations de ski azuréennes

Si l’épisode méditerranéen que la Côte d’Azur connaît en ce moment a provoqué des dégâts sur les routes de la Métropole, il a été béni par les stations de ski du haut-pays en pleines vacances scolaires. Isola 2000, entre lundi et mardi, a enregistré une centaine de centimètres de neige fraîche supplémentaires et a pu ouvrir plus de trois quarts de ses pistes. Auron de son côté affiche depuis hier l’ouverture de pratiquement toutes ses pistes (une seule fermée). A Valberg (50 cm de neige et moitié des pistes ouvertes), La Colmiane, Gréolières (qui n’ajoute plus “les neiges” à son nom mais devient Gréolières 1.400) ont retrouvé leur activité hivernale. Même la petite station de Roubion, qui n’y croyait plus, a pu remettre en service pratiquement l’ensemble de ses pistes. L’or blanc est revenu. Mais pour combien de temps ?