Un guide de l’IA à télécharger pour sauter le pas ou approfondir

Si vous voulez utiliser les outils de l’IA pour doper votre pratique professionnelle, approfondir vos connaissances dans les multiples usages possibles ou tout simplement disposer d’une bonne synthèse dans ce domaine, un guide de l’Intelligence artificielle que vous conseille la société sophipolitaine Mi4, spécialisée dans l’inbound marketing. Il est publié par HubSpot. On y trouvera des cas d’usage, les grands enjeux, les développements futurs pour les entreprises et la liste des outils IA incontournables. Utile et gratuit.