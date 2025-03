Un lauréat azuréen, Matej Hladiš, aux “Cosmetics Victories”

Une nouvelle qui intéressera aussi l’industrie grassoise de la parfumerie : c’est un Doctorant à l’institut de chimie de l’Université Côte d’Azur, Matej Hladiš, qui est le grand gagnant du prix académique de l’édition 2024 du concours international de la recherche et de l’innovation en parfumerie-cosmétique “The Cosmetic Victories” organisé par le fonds de dotation de Cosmetic Valley et son partenaire l’ESSEC. Son projet ? Il est tout particulièrement innovant et s’intitule “Déchiffrer le code des odeurs : une IA bio-inspirée pour une prédiction précise de la perception des odeurs”. (Photo DR : de gauche à droite, Dr. Prateek Mahalwar, Prix Industrie et Matej Hladiš, Prix académique des Cosmetics Victories.)

La possibilité de créer des parfums à façon

Cette technologie cible évidemment en premier lieu les marchés du parfum et de la cosmétique. Matej Hladiš s’inspire du mécanisme biologique par lequel notre cerveau interprète les percepts olfactifs, pour développer une IA bio-inspirée capable de prédire l’odeur des molécules. L’approche prend en compte des informations génétiques, permettant la création de senteurs personnalisées. En ouvrant la voie vers la modélisation de mélanges complexes, ils aspirent à offrir aux futurs utilisateurs la possibilité de créer des parfums à façon, tout en offrant des alternatives aux matières premières afin de réduire leur impact écologique.

Pour cette 9e édition des “Cosmetics Victories”, 6 projets finalistes avaient été présélectionnés, sur les 111 reçus, en provenance de 22 pays. Présentés le 15 avril à l’Hôtel Pastoret à Paris, ils ont été entendus par un jury d’experts scientifiques internationaux. Les participants doivent viser performance et efficacité du produit de soin, sourcing biologique, la digitalisation au service de la prédiction des odeurs, l’optimisation de l’impact environnemental et la maîtrise du développement durable. Un deuxième lauréat, le Dr. Prateek Mahalwar de Bioweg, a reçu le Prix industriel pour son projet “Révolutionner l'avenir des ingrédients bio grâce au pouvoir des microbes et de la chimie verte". Chacun des deux lauréats a reçu un prix de 10.000 euros et bénéficie d’un accompagnement dédié de Cosmetic Valley.