Un live YouTube spécial Parents sur les “Etudes à l’université mode d’emploi”

Pas besoin de se déplacer. Connectez-vous. Université Côte d'Azur propose aux parents de lycéens une session d'information sur l'accès aux études universitaires en direct sur YouTube le 5 novembre de 18h à 19h. Fort de son succès l’année dernière, cette 2ème édition “Spécial parents : Etudes à l'université, mode d'emploi”, sera l'occasion de présenter l’offre de formation de l’université, les dispositifs d’accompagnement proposés ainsi que la vie étudiante.

Pour échanger autour de ces thématiques et répondre à toutes vos questions, Ali Douai, vice-Président Formation est accompagné de Laetitia Cochin, Vice-Présidente Vie universitaire et des campus, de Camille Héritier, Responsable du Service d’Orientation et d’Insertion Professionnelle et d'Emma Bertolotti, Vice-Présidente Étudiant.