Un MAPIC de Cannes dans la vague de la croissance responsable

“L'ère de la croissance responsable : s'engager pour un avenir meilleur” : c’est le thème qu’a retenu le MAPIC de Cannes pour sa 28ème édition du mardi 28 novembre au jeudi 30 novembre 2023 au Palais des Festivals. Premier rendez-vous mondial des acteurs de l'immobilier commercial, des loisirs, de la restauration et de la technologie au service du retail, il mettra en évidence la manière dont le secteur peut assurer une croissance continue et durable, au travers de mesures qui réduisent l'impact environnemental et donnent la priorité à la planète et à ses habitants. (Photo DR : le MAPIC au palais des Festivals de Cannes).

Initier une trajectoire vers des actifs immobiliers neutres en carbone

Les acteurs du commerce, des loisirs, de l'hôtellerie et de l'immobilier ont dû faire preuve de détermination face aux défis et aux opportunités des récents changements économiques et géopolitiques. Cependant, ces événements ont montré la dépendance de l'industrie à l'égard de ressources naturelles limitées. Au travers de la réduction, réutilisation ou le recyclage des produits et des déchets, ainsi qu’une gestion plus efficace des consommations d'eau et d'énergie, propriétaires, bailleurs et gestionnaires peuvent initier une trajectoire vers des actifs immobiliers neutres en carbone, estiment les organisateurs du salon.

C’est pourquoi, cette édition se concentre sur les innovations qui améliorent l’efficacité des actifs et permettent de réduire la consommation d'énergie et mieux comprendre les consommateurs, notamment par l'intégration de l'intelligence artificielle. Le programme 2023 ouvre aux acteurs de l'immobilier une fenêtre incontournable sur les initiatives de développement durable qui répondent à la recherche de sens des consommateurs et à la recherche de valeur des investisseurs. Outre les questions environnementales, l'événement abordera également l'effet positif que peut avoir le commerce sur le tissu social de nos villes, dans le cadre d'un développement mixte ou d'une régénération urbaine.

Deux innovations : la MAPIC Academy et le Sustainability Lab

Deux nouvelles initiatives ont été prises en ce sens : la MAPIC Academy et le Sustainability Lab. La MAPIC Academy est un incubateur de start-up pour les jeunes enseignes innovantes. Ce concours permettra de sélectionner 5 jeunes enseignes de distribution et d’accompagner leur développement grâce au réseau d'experts et de partenaires du MAPIC, tout en leur offrant un soutien financier et la possibilité d'ouvrir un pop-up store en partenariat avec une foncière. L'enseigne gagnante sera sélectionnée par un jury lors d’une session finale de pitch pendant le salon.

Autre innovation, le Sustainability Lab se présente comme un nouveau laboratoire dédié au développement durable. Dans un environnement toujours plus régulé, cet espace est conçu pour présenter aux participants les solutions nécessaires à la poursuite des objectifs de réduction des émissions de carbone. Des experts de l’ESG, dont des entreprises leaders qui délivrent des certifications et des fournisseurs de nouvelles technologies durables, y proposeront des conseils productifs afin de mieux comprendre comment les entreprises peuvent continuer à se développer, de manière responsable.