Un nouveau binôme, féminin, à la tête de la French Tech Côte d’Azur

Comme pour Telecom Valley en début d’année, c’est une nouvelle équipe qui se met à la barre de la French Tech Côte d’Azur qui a fêté récemment les 10 ans du label. Lors de l’assemblée générale de l’association, hier dans les locaux de Travel Planet à Sophia Antipolis, ont été renouvelés le Conseil d’administration, le bureau avec la mise en place d’une nouvelle co-présidence. Ce sont deux “startuppeuses” à succès, Betty Seroussi, fondatrice de Travel Planet à Sophia Antipolis et Elodie Bondi, directrice générale de Qualisteo à Nice qui succèdent ainsi à Frédéric Bossard (Telecom Valley) et César Camy (Nice Starts up). Un binôme féminin qui remplace un binôme masculin. (Photo WTM : la nouvelle co-présidence de la FTCA avec Elodie Bondie -à gauche- et Betty Seroussi).

Monter maintenant le toit de la maison

Elles prennent le relais à la tête d’une association en ordre de marche. Sous la précédente co-présidence, elle a pu se pu se pacifier (elle avait été menacée d’explosion en raison de dissensions entre ses membres), se structurer sous la direction de Farouk Raïs, directeur opérationnel. Elle a pu bien repartir de l’avant en assurant les différentes missions assignées par la French Tech (accompagnement des startups du territoire, French Tech Tremplin, FT Rise, FT central…) et en animant le mouvement azuréen.

Les deux nouvelles co-présidentes, avec une équipe un peu plus restreinte pour plus d’efficacité, sont bien décidées, d’assurer la continuité dans leur mandat de deux ans. Pour elles, les fondations ont été construites. Il leur faut monter maintenant les murs et le toit de la maison.

Leurs priorités

Betty Seroussi a choisi Sophia Antipolis pour fonder une Travel Management Company. Spécialisée dans la gestion des déplacements professionnels des moyennes et grandes entreprises, Travel Planet qui vient de signer un gros contrat avec la SNCF, est aujourd’hui en pleine expansion. Elodie Bondi, pilote à Nice Qualisteo, une startup qui décolle depuis trois ans sur le créneau de la transition énergétique et qui vient de lever 5 M€. Elles mènent toutes deux des “success stories” et affichent de belles ambitions pour la FTCA.

Leurs priorités ? D’abord fédérer. La French Tech Côte d’Azur rassemble avec Cannes (Cannes is Up), Grasse (Club des entrepreneurs), Nice (Nice start(s) Up) et Sophia Antipolis (Telecom Valley), quatre marques fortes, internationalement connues, et quatre secteurs d’activités différents. Une véritable force si elles travaillent en harmonie avec toutes les synergies possibles.

Porter au niveau national la French Tech Côte d'Azur

Ensuite il s’agit de porter la FTCA au niveau national. Betty Seroussi, souvent à Paris dans le cadre de ses activités, enrage quand on ne lui parle uniquement que de Marseille en tant que capitale French Tech dans la région Sud. La nouvelle équipe veut aussi "faire savoir" le "savoir faire" de la Côte d’Azur en matière d’innovations, d’entreprises et de création de startups performantes. Elle veut aussi poursuivre cet éternel combat contre cette fausse image d’une côte d’Azur qui ne serait que sable et palmiers...

Autre priorité : les “scale ups”. L’association se doit d’accompagner la création de jeunes pousses innovantes. Mais il faut aussi qu’elle aide les startups déjà créées à changer d’échelle et à monter en puissance. Elle doit aussi s’intéresser à celles qui n’adressent pas forcément un secteur “à la mode” mais qui ont des potentialités de forte croissance. Enfin, avec la vague des IA génératives qui arrive, une autre ambition est de faire en sorte que tout le territoire puisse bénéficier de la boîte à outils numériques qu’est Sophia Antipolis pour donner aux startups un atout technologique supplémentaire et faire naître pourquoi pas, des “licornes” azuréennes.