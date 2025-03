Un nouveau club d’affaires franco-allemand pour la Côte d'Azur

Basé à Nice, le nouveau club d’affaires franco-allemand de la Côte d'Azur, CAFA@CA, a fait ses débuts en fanfare : près de 70 invités internationaux et orateurs de haut niveau issus du monde économique et politique ont répondu à l'invitation à la mi-octobre pour la soirée de lancement à l'hôtel Carlton sur la Croisette à Cannes. Le 19ème club du réseau CAFA (Clubs d'Affaires Franco-Allemands) en France et en Allemagne a ainsi officiellement entamé sa mission de renforcement de la coopération économique régionale avec le pays voisin. (Photo DR : le président Arnaud Auerbach, a présenté le nouveau club).

Une renaissance du club franco allemand azuréen

"L'Allemagne est le premier investisseur en France. Dans le contexte actuel, le moteur franco-allemand est essentiel pour relever les nombreux défis auxquels l'Europe est confrontée. L'économie est un élément essentiel de la coopération bilatérale". C'est par ces mots que le président du CAFA@CA, Arnaud Auerbach, a ouvert la soirée, suivi par les mots de bienvenue du consul général d'Allemagne à Marseille, Fried-Hansel Nielsen, qui voit également un grand potentiel pour une coopération fructueuse entre la Côte d'Azur et l'Allemagne.

Dans la langue de Goethe, l'adjointe allemande à la coopération internationale de la ville de Nice, Christiane Amiel, s'est également réjouie de la création de ce nouveau club d'affaires, elle qui avait déjà donné une impulsion décisive à la création du centre culturel franco-allemand CCFA à Nice il y a quelques années. L'initiative a également été saluée par le président de longue date de la Fondation Sophia-Antipolis, Jean-Pierre Mascarelli. Fidèle compagnon dans les années 90 et 2000 de l’ancien Forum Franco Allemand, plutôt que d’un nouveau club, il a parlé d’une renaissance.

Le point culminant de la partie officielle de la soirée a été le discours de la présidente de SAP Labs-France, dont le siège se trouve à Sophia-Antipolis. Olena Kushakovska a fait un exposé sur "l'importance du leadership franco-allemand pour l'indépendance européenne dans les domaines de la technologie et de la sécurité". Les Labs de Sophia Antipolis, site français important du groupe informatique allemand SAP, sont un exemple des relations économiques bilatérales qui existent déjà depuis des décennies entre les deux nations.

Une plateforme d'information et d'échanges

Le nouveau club azuréen se veut une plateforme d'information et d'échange pour les acteurs du contexte franco-allemand et compte initier des projets économiques franco-allemands. Des activités régulières sont prévues, comme des conférences et des exposés, des événements de networking et de mise en relation et des visites d'entreprises. D'un point de vue pratique, il s'agit également de proposer une aide pour la recherche de collaborateurs germanophones ainsi que des conseils professionnels pour la mise en place de coopérations franco-allemandes.

Le réseau des clubs d'affaires franco-allemands (http://clubs-des-affaires.org/), qui compte désormais 19 clubs avec la création de CAFA@CA dans le sud de la France, réunit des initiatives à Paris et Berlin, mais aussi dans des villes comme Bordeaux, Lyon, Montpellier et Aix-en-Provence, ainsi qu'à Düsseldorf, Francfort et Hambourg. Environ 2.000 adhérents y sont regroupées au total. Bien entendu, une collaboration aussi étroite que possible avec ces clubs ainsi qu'avec les institutions régionales, notamment dans le département des Alpes-Maritimes, est à l'ordre du jour.

Photo WTM : président de la Fondation Sophia Antipolis, Jean-Pierre Mascarelli a salué cette renaissance du club franco allemand en présence du bureau du club (président Arnaud Auerbach, Philippe Kopcsan, Michael Kessler, Thilo von Steinburg, Stefanie Brandt, Aila Stöckmann et Barbara Kimmig) et des invités de la soirée de lancement.