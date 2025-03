Un nouveau conseil d'administration pour le Club de la Presse Méditerranée 06

Le Club de la Presse Méditerranée 06, qui regroupe plus d’une soixantaine de journalistes et près d’une trentaine de communicants dans les Alpes Maritimes et les pays du pourtour Méditerranéen, a élu son Conseil d’administration 2024 à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue à Nice ce mardi 20 février à la Chambre de Commerce Italienne de Nice. Vincent Xavier Morvan (Le Figaro, Les Échos), réélu Président du Conseil d’Administration reste à la tête du club. (Photo DR : le nouveau Conseil d'administration).

Les autres administrateurs sont les suivants :

Vice-président : Paul Barelli (journaliste indépendant ex correspondant du Monde)

(journaliste indépendant ex correspondant du Monde) Trésorière : Nicole Laffont (journaliste indépendante ex Nice matin)

(journaliste indépendante ex Nice matin) Secrétaire générale : Tanja Stojanov (journaliste culture)

Autres administrateurs :

Abdellatif Azdine (journaliste Patriote Côte d’Azur)

(journaliste Patriote Côte d’Azur) Josselyne Belieu (journaliste biographe)

(journaliste biographe) Stèvelan Chaizy-Gostovitch (journaliste RCF Radio)

(journaliste RCF Radio) Benoit Ruiz (correspondant Bfmtv Nice)

(correspondant Bfmtv Nice) Jean François Tealdi (journaliste honoraire ex France télévision).

D’autre part, c’est Sabine Delabassé (communication et journaliste sportif) qui a été élue représentante du collège des communicants. Suppléant : Philippe Bellissent (communicant freelance).