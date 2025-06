Un nouveau Think Tank sur les IA génératives et les métiers du journalisme

ChatGPT peut-il remplacer les journalistes ? Est-il meilleur qu’eux en rédaction ? A contrario, l’IA peut-elle améliorer le métier de journaliste ? Comment ? Ce sont les questions qui seront posées lors du premier rendez-vous d’un nouveau Think Thank sur les IA génératives et les métiers du journalisme. Il réunira mardi de 10 heures à 15h30 à la Maison de l’Intelligence Artificielle à Sophia Antipolis les étudiants de 3ème année de l’Ecole de Journalisme de Cannes avec les experts de la MIA. Après un débat dans la matinée, trois ateliers de réflexion seront organisés l’après-midi sur leur métier, en relation avec le Prompt, les Deep Fake et DataViz prédictives.

L’objectif du Think Tank ? L’arrivée en masse des IA génératives va transformer la plupart des métiers dont ceux du journalisme et de la communication. La chance, c’est que la Côte, avec ses laboratoires de recherche du numérique, est aux avant-postes du développement de ces technologies nouvelles. Tout particulièrement Sophia Antipolis qui peut mettre en avant son 3IA Côte d’Azur et ses multiples chaires, ainsi que la MIA (Maison de l’Intelligence Artificielle) portée par le Département. D’où l’idée de mettre en rapport professionnels et experts du numérique pour faire en sorte que les métiers puissent tirer rapidement le meilleur de ces IA génératives.